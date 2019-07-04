2019-07-04T14:39:36+03:00
Общество

В Ленинском районе Ижевска организуют уличное освещение

Отсутствие освещения создает угрозу для водителей и пешеходов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске в Ленинском районе организуют уличное освещение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Было установлено, что на участках дорог на ул. 1-я Тверская вдоль зданий 33, 35, 54, на ул. Живсовхозной от ул. Зеленой до ул. Куреговской, по ул. Фурманова напротив МБОУ СОШ №17, на ул. Куреговской от ул. Живсовхозной до проезда Кедрового (включая автобусные остановки, пешеходные переходы) нет уличного освещения. Такая ситуация создает угрозу для водителей и пешеходов, - говорится в сообщении.

Администрация Ижевска должна организовать уличное освещение на указанных участках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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