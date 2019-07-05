14 женщин пострадали от мошенника из Ижевска

СЕГОДНЯ 06:36 2019-07-05T09:18:55+03:00

Он уговаривал их брать за него кредиты

Изменить размер текста: A A

В Ижевске задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в серии мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В 2017 году мужчина в соцсетях познакомился с жительницей Завьяловского района, в ходе общения он пригласил ее в Ижевск. Далее под различными предлогами он уговаривал ее взять кредит в двух банках и четырех микрофинансовых организациях на общую сумму 78 тысяч рублей. После получения денег мужчина пропал. Около двух лет женщина выплачивала кредиты, - сообщает ведомство.

Полицией была установлена причастность еще к 13 аналогичным преступлениям. Уголовные дела переданы в суд, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Правда ли, что в реке Иж гибнет рыба? Разбиралась «Комсомолка».

- «Комсомолка» собрала список мест, в которых можно вкусно перекусить в уютном «летнике» - под открытым небом или навесом.

ИСТОЧНИК KP.RU