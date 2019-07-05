Ижевчане могут бесплатно отправить помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-05T10:00:27+03:00

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня

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Жители Ижевска смогут бесплатно отправить гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.

К пересылке принимают следующие вложения: средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.); моющие и дезинфицирующие средства; постельное белье; одежда и обувь; полотенца, подушки, одеяла; нескоропортящиеся продукты питания; мобильные телефоны.

В пресс-службе отметили, что отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается.

Адрес, по которому можно отправить помощь: Иркутское отделение Российского Красного Креста. 664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А. На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».

Напомним, наводнение в Иркутской области началось в конце июня. После продолжительных дождей из берегов вышли местные реки. В зону подтопления попали десятки населённых пунктов, подтоплено более 6700 жилых домов, эвакуировано порядка 2600 человек. По последним данным, погиб 21 человек, госпитализированы 313 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU