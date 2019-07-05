Причину гибели пчел назвали в Удмуртии

СЕГОДНЯ 08:11 2019-07-05T09:23:30+03:00

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В Удмуртии назвали причину массовой гибели пчел. Об этом сообщили в пресс-службе Удмуртского исследовательского центра УрО РАН.

- Основная причина, на наш взгляд, - в средствах защиты растений, которыми обрабатываются сельскохозяйственные культуры, в первую очередь рапс. Посевы рапса в структуре посевных площадей Удмуртской Республики в последнее время резко увеличились. Рапс является очень ценной сельскохозяйственной культурой: из него получается один из основных видов растительного масла, а оставшийся жмых является очень ценной кормовой добавкой для повышения молочной продуктивности животных. Плюс ко всему, рапс является хорошим медоносом, - рассказала специалист института Колбина Лидия.

Также специалист пояснил, что, по законодательству, сельхозпроизводителю полагается за несколько дней предупреждать об обработках, чтобы пчеловоды успевали закрыть своих пчел в ульях, и они не вылетали. В нормативной базе это все прописано, но на практике не всегда соблюдается, что и привело к этому трагическому событию. Землепользователь, который обработал посевы, но не проинформировал население, обязан на 100% возместить потери, которые понесли пчеловоды, но он оплатит только покупку нового роя, недосбор меда, то есть только прямые затраты, и то по суду. Для того чтобы выиграть суд, каждый пчеловод должен послать на экспертизу образцы мертвых пчел, меда и обработанных ядохимикатами растений. Если везде обнаружится одно и то же токсичное соединение, то сельхозпроизводитель будет обязан оплатить все прямые потери пчеловодам.

Кстати, массовая гибель пчел наблюдается не только в Удмуртии, но и в соседних республиках - Татарстане и Башкортостане.

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ИСТОЧНИК KP.RU