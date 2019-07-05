2019-07-05T08:33:45+03:00
Общество

«АВТОВАЗ» возобновил производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске

Работы были приостановлены 3 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске и Тольятти 5 июля возобновили производство автомобилей. Об этом сообщает пресс-центр автомобильной компании.

- Поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов. Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме, - сообщает пресс-служба.

Напомним, производство приостановили 3 июля в связи с неправомерным отсутствием поставок со стороны завода из Нижнего Новгорода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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