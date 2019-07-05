«АВТОВАЗ» возобновил производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске
В Ижевске и Тольятти 5 июля возобновили производство автомобилей. Об этом сообщает пресс-центр автомобильной компании.
- Поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов. Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме, - сообщает пресс-служба.
Напомним, производство приостановили 3 июля в связи с неправомерным отсутствием поставок со стороны завода из Нижнего Новгорода.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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