«АВТОВАЗ» возобновил производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске

СЕГОДНЯ 08:33 2019-07-05T08:33:45+03:00

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В Ижевске и Тольятти 5 июля возобновили производство автомобилей. Об этом сообщает пресс-центр автомобильной компании.

- Поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов. Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме, - сообщает пресс-служба.

Напомним, производство приостановили 3 июля в связи с неправомерным отсутствием поставок со стороны завода из Нижнего Новгорода.

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ИСТОЧНИК KP.RU