2019-07-05T10:22:51+03:00
Происшествия

У пенсионерки из Удмуртии похищено более 2,6 млн рублей

Ей предложили вернуть сумму, вложенную в финансовую пирамиду
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии у пенсионерки похитили более 2,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В конце 2018 года пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником организации, которая возвращает пенсионерам деньги, вложенные в финансовую пирамиду несколько лет назад. Мужчина пояснил, что на счету у пенсионерки есть деньги и она сможет увеличить сумму компенсации, если пополнит электронный счет. Женщина согласилась, так, звонки стали поступать регулярно. Пенсионерка оформила несколько кредитов и перевела мошенникам более 2,6 млн рублей, - сообщает ведомство.

Когда с женщиной перестали выходить на связь, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. На данный момент полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление личностей мошенников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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