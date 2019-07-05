Тренировали крылья и кормили 6 раз в день: семья из Ижевска выходила стрижа

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-05T11:49:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Трогательная история произошла в Ижевске – семья нашла и выходила маленького стрижонка. Больше недели Сергей и Ольга Максимовы, вместе с четырехлетней дочкой, заботились о птенце, не позволяя ему погибнуть. Подробности выяснила «Комсомолка».

«ХИЩНЫЙ КЛЮВ И МАЛЕНЬКИЕ ЛАПКИ»

- Мы возвращались домой из цирка. Остановились в одном из дворов, дочка начала играть. И вдруг закричала: «Папа, птица!» - рассказывает Сергей. - Подошел, посмотрел, и сразу понял, что это стриж. Знакомые несколько лет назад тоже находили эту птицу, поэтому удалось сразу определить вид. Она показалась похожей на сокола, только меньше. Я знаю, что если птенец выпал из гнезда, то его либо съедят, либо он умрет от голода и жажды. Особенно стрижи – эти птицы не взлетают с горизонтальной поверхности.

Фото: Ольга Максимова

Семья приняла решение взять птичку домой.

- Я просмотрел много сайтов, связался с различными специалистами в этой области и понял, что птенец еще маленький и придется за ним ухаживать, - продолжает Сергей.

Четырехлетняя спасительница, которая и приметила птенца в траве, решила, что его будут звать Свистик.

Фото: Ольга Максимова

«БРАЛ ЕГО С СОБОЙ НА РАБОТУ»

- Первое время птенец прибывал в состоянии «анабиоза», нам приходилось его кормить и поить насильно. Но позже привык, начал просить об этом сам. Оказалось, что просто хлебом или червями его не накормишь, - рассказывает Сергей.

Ижевчане всей семьей ловили малышу кузнечиков, а потом стали покупать насекомых в магазинах. При этом кормить стрижа нужно было каждые 3-4 часа.

- Вставать иногда приходилось в 4 утра, - рассказывает Сергей. - Брал его и на огород, и на работу. Порой было непросто – стрижа нельзя брать на руки, иначе перья замараются, а сам он себя не почистит.

Когда птенец немного окреп, ижевчане начали его тренировать.

- Мы подбрасывали его, держа за лапки на ладони, чтобы он тренировал крылья. Птенец делал зарядку, отжимался на крыле. Иногда выпускали полетать по квартире, но это было опасно, так как он мог влететь в окно, - рассказывает Сергей.

Семья настолько привязалась к птенцу, что даже их кот не смел трогать Свистика.

«ЖДАЛИ ЛЕТНОЙ ПОГОДЫ»

Малыш прожил в семье 1,5 недели. Когда Свистик окреп, семья решила его выпустить на волю. Нужно было лишь дождаться хорошей погоды.

- Стрижи все делают в воздухе, не садятся совсем. Почитав советы на форумах, мы поняли, в какую сторону и с какой скоростью он полетит. Приехали к полю у Лудорвая, посадил дочку на плечи, и она выпустила его. Так и улетел. Но обещал вернуться, - улыбается Сергей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ижевчане могут помочь пострадавшим в наводнении в Иркутской области.

- На заводах в Ижевске и Тольятти возобновили работу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/718567" frameborder="0"></iframe> Спасенный стриж в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU