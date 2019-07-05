2019-07-05T13:40:57+03:00
Происшествия

Ижевчанина обвиняют в незаконном распространении интимных фотографий

Он вел интимную переписку с малолетними девочками
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: bloknot-voronezh.ruФото: bloknot-voronezh.ru
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В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном распространении порнографических материалов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- Установлено, молодой человек с октября 2017 года по февраль 2018 года знакомился в интернете с малолетними девочками и вел с ними интимную переписку. Также он предлагал вступить с ним в интимную связь и отправлял фотографии порнографического характера, - сообщает ведомство.

В ходе расследования уголовного дела следователь установил семь потерпевших девочек в возрасте от 13 до 15 лет. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, у молодого человека выявлены признаки психического расстройства. Он полностью признал вину, на данный момент он находится под домашним арестом.

Уголовное дело передали в суд, теперь обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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