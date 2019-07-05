Какая погода ждет ижевчан в выходные?
В Ижевске в выходные будет ветреная и прохладная погода. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
В субботу, 6 июля, днем под влиянием антициклона осадков не ожидается, температура днем составит +18…+23 градуса, ночью +7…+12 градусов.
В воскресенье, 7 июля, в отдельных районах Удмуртии пройдут ливни и грозы. Температура днем +17…+19 градусов, ночью +11…+13 градусов.
На следующей неделе сохранятся дождливые и прохладные дни.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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