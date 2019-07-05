2019-07-05T14:12:47+03:00
Общество

Какая погода ждет ижевчан в выходные?

Летнего тепла можно не ждать
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске в выходные будет ветреная и прохладная погода. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

В субботу, 6 июля, днем под влиянием антициклона осадков не ожидается, температура днем составит +18…+23 градуса, ночью +7…+12 градусов.

В воскресенье, 7 июля, в отдельных районах Удмуртии пройдут ливни и грозы. Температура днем +17…+19 градусов, ночью +11…+13 градусов.

На следующей неделе сохранятся дождливые и прохладные дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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