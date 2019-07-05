В Удмуртии планируют открыть еще три «Макдоналдса»

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-05T16:08:35+03:00

Сейчас в республике работают уже три ресторана

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В Удмуртии в ближайшие два года планируется открыть еще три ресторана «Макдоналдс». Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил постпред главы республики при президенте России Михаил Хомич.

- Сейчас у «Макдоналдс» три ресторана в Удмуртии, в которых трудятся 240 человек. Их цель на ближайшие два года - как минимум еще три ресторана. Обязательно подключимся к подбору площадок, - написал Михаил Хомич.

Напомним, первый «Макдоналдс» открылся в Ижевске в конце декабря 2012 года, второй - в феврале 2016 года и третий - в ноябре 2016.

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ИСТОЧНИК KP.RU