Подорожает ли бензин в Удмуртии до 50 рублей?
5 июля, в пятницу, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) разбирались в причинах роста цен на бензин.
С журналистом и слушателями обсуждаем насколько выгодно пересесть с машины на велосипед.
По данным Росстата оптовые цены выросли на 17%. Кстати, сейчас АИ-92 стоит 42,64 рублей, АИ-46 рублей, АИ-98 остался без изменений.
Из-за подорожания бензина некоторые ижевчане пересаживаются на велосипеды
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
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ИСТОЧНИК KP.RU
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