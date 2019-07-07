2019-07-07T08:32:32+03:00
Общество

В зоопарке Удмуртии вновь пополнение

Две недели назад родились два морских котика
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба зоопарка УдмуртииФото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
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В зоопарке Удмуртии 21 июня родились два морских котика – девочка Заря и мальчик Забияка. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

- Поти год вынашивали малышей самки, и уже на пятый день после родов семейство вышло гулять в вольер. Маленькие котики уже первый раз поплавали,- сообщили в пресс-службе.

Котики гуляют каждый день до обеда, они отличаются от всех остальных черным окрасом. Уже через несколько месяцев они начнут линять и постепенно обретать коричневую шерсть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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