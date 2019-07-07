В зоопарке Удмуртии вновь пополнение
В зоопарке Удмуртии 21 июня родились два морских котика – девочка Заря и мальчик Забияка. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
- Поти год вынашивали малышей самки, и уже на пятый день после родов семейство вышло гулять в вольер. Маленькие котики уже первый раз поплавали,- сообщили в пресс-службе.
Котики гуляют каждый день до обеда, они отличаются от всех остальных черным окрасом. Уже через несколько месяцев они начнут линять и постепенно обретать коричневую шерсть.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В Ижевске полным ходом идет благоустройство скверов.
- В Ижевске появится «Стена писателей».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»