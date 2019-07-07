Ночь в зоопарке пройдет в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:32 2019-07-07T11:32:56+03:00

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В Ижевске пройдет традиционная ночь в зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка Удмуртии.

- Каждый год зоопарк открывает свои двери в вечернее время. Любой желающий сможет услышать пение ночных птиц и понаблюдать за хищниками, активность которых наступает вместе с сумерками, - сообщает пресс-служба.

Программа мероприятия:

- 18:00 - 19:00 Встреча гостей зоопарка Трансформерами и "Зеркальными людьми".

- 18:00-20:00 Работают интерактивные площадки зоопарка: Мастер-класс по игре на африканских барабанах; занятия "Йога"; шоу трансформеров; мастер-класс по каратэ; "преображение" - фотозоны с переодеванием в карнавальные костюмы; Гигантский шахматный турнир; Шоу мыльных пузырей.

- 18:30-20:30 Карнавальная программа на сцене зоопарка: «Шоу трансформеров»; выступление барабанщиков из Африки «Африканские сердца»; шоу «Мишки и барабаны»; коллектив «Спектр»; ансамбль «Атлантида»; театр-танца «Павлин».

- 20.30 – 21.30 Квест «Праздничный переполох»

- 21.30 – 22.00 Огненное шоу Дети до 14 лет проходят в зоопарк только в сопровождении взрослых! Стоимость взрослого входного билета в зоопарк - 250 рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Аварийную лестницу в Ижевске не стали благоустраивать.

- В зоопарке Удмуртии вновь пополнение.

ИСТОЧНИК KP.RU