2019-07-07T09:34:45+03:00
Общество

В Ижевске перекрыли аварийную лестницу

Несмотря на аварийное состояние, горожане использовали лестницу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ЩуковФото: Сергей Щуков
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В Ижевске перекрыли забором аварийную лестницу, которая леса от кинотеатра «Россия» к улице Карла Маркса. Фотографию опубликовал пользователь соцсетей Сергей.

Несмотря на аварийное состояние лестницы – обрушившиеся ступеньки и отсутствие поручней, жители города использовали ее для подъема и спуска.

Будут ли что-то делать с лестницей пока не известно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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