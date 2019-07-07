В Ижевске перекрыли аварийную лестницу
Несмотря на аварийное состояние, горожане использовали лестницу
Фото: Сергей Щуков
Изменить размер текста:
В Ижевске перекрыли забором аварийную лестницу, которая леса от кинотеатра «Россия» к улице Карла Маркса. Фотографию опубликовал пользователь соцсетей Сергей.
Несмотря на аварийное состояние лестницы – обрушившиеся ступеньки и отсутствие поручней, жители города использовали ее для подъема и спуска.
Будут ли что-то делать с лестницей пока не известно.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В зоопарке Удмуртии вновь пополнение.
- В Ижевске полным ходом идет благоустройство скверов.
- В Ижевске появится «Стена писателей».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»