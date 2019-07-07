Мультимедийная выставка «Винсент ВАН ГОГ» открылась в Ижевске

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-07T14:38:11+03:00

Ее можно будет посетить до 29 сентября

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В Ижевске 6 июля открылась мультимедийная выставка «Винсент ВАН ГОГ» (0+).

Фото: Сергей Грачев

- Выставка совершенно нового формата: зрители окажутся окруженными огромными 3-7 метровыми полотнами Ван Гога, оживающими прямо на глазах. Выставка создана с применением современных проекционных технологий, анимации, где сотни изображений будут показаны на огромных экранах в сопровождении произведений классической музыки, - сообщают организаторы.

В Ижевске выставка продлится до 29 сентября, в Выставочном зале по адресу Пушкинская, 247 с 09:30 до 20:00.

Фото: Сергей Грачев

Стоимость: взрослый – 350 рублей, дети, студенты, пенсионеры – 250 рублей, детям до 7 лет бесплатно, группы от 10 человек – 200 рублей с человека, многодетные семьи – 200 рублей, участники ВОВ, инвалиды 1, 2 групп – бесплатно.

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Мультимедийная выставка Ван Гога в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU