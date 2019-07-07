2019-07-07T14:38:11+03:00
Общество

Мультимедийная выставка «Винсент ВАН ГОГ» открылась в Ижевске

Ее можно будет посетить до 29 сентября
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Ижевске 6 июля открылась мультимедийная выставка «Винсент ВАН ГОГ» (0+).

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

- Выставка совершенно нового формата: зрители окажутся окруженными огромными 3-7 метровыми полотнами Ван Гога, оживающими прямо на глазах. Выставка создана с применением современных проекционных технологий, анимации, где сотни изображений будут показаны на огромных экранах в сопровождении произведений классической музыки, - сообщают организаторы.

В Ижевске выставка продлится до 29 сентября, в Выставочном зале по адресу Пушкинская, 247 с 09:30 до 20:00.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Стоимость: взрослый – 350 рублей, дети, студенты, пенсионеры – 250 рублей, детям до 7 лет бесплатно, группы от 10 человек – 200 рублей с человека, многодетные семьи – 200 рублей, участники ВОВ, инвалиды 1, 2 групп – бесплатно.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Выходные - время для того, чтобы выбраться погулять по городу. Мы собрали топ-11 заведений, в которых можно перекусить на свежем воздухе.

- Где ижевчане находят горячую воду в сезон гидравлических испытаний?

Мультимедийная выставка Ван Гога в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Известный российский фигурист стал постановщиком новой показательной программы Елизаветы Туктамышевой
Ночь в зоопарке пройдет в Ижевске
По итогам ЕГЭ-2019 в Ижевске 24 выпускника набрали 100 баллов
В Ижевске перекрыли аварийную лестницу
В зоопарке Удмуртии вновь пополнение
Портреты великих писателей украсят фасад библиотеки им. Некрасова в Ижевске
Житель Удмуртии убил знакомого и угрожал свидетельнице
Благоустройство скверов на улицах Петрова и 9 Января началось в Ижевске
В Удмуртии спасатели обнаружили на набережной избитого мужчину
Более 500 нарушений дизайн-кода выявлено в Ижевске за этот год
Министр образования Удмуртии Светлана Болотникова посетила детский сад, в котором провалился пол
Ижевский зоопарк запатентовал новый способ выкармливания белых медвежат
Городской пляж – единственное оборудованное место для купания в Ижевске
Стены Республиканской детской больницы раскрасили в Ижевске
На фан-зоне в Ижевске покажут матч между командами питерский «Зенит» и московский «Локомотив»
Дополнительный поезд между Ижевском и Имеретинским Курортом (Сочи) пустят в августе