Мультимедийная выставка «Винсент ВАН ГОГ» открылась в Ижевске
В Ижевске 6 июля открылась мультимедийная выставка «Винсент ВАН ГОГ» (0+).
Фото: Сергей Грачев
- Выставка совершенно нового формата: зрители окажутся окруженными огромными 3-7 метровыми полотнами Ван Гога, оживающими прямо на глазах. Выставка создана с применением современных проекционных технологий, анимации, где сотни изображений будут показаны на огромных экранах в сопровождении произведений классической музыки, - сообщают организаторы.
В Ижевске выставка продлится до 29 сентября, в Выставочном зале по адресу Пушкинская, 247 с 09:30 до 20:00.
Фото: Сергей Грачев
Стоимость: взрослый – 350 рублей, дети, студенты, пенсионеры – 250 рублей, детям до 7 лет бесплатно, группы от 10 человек – 200 рублей с человека, многодетные семьи – 200 рублей, участники ВОВ, инвалиды 1, 2 групп – бесплатно.
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Мультимедийная выставка Ван Гога в Ижевске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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