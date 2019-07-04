Заниматься спортом или ходить в гости к друзьям: где ижевчане находят горячую воду в сезон гидравлических испытаний

Несколько недель назад в Ижевске стартовал сезон гидравлических испытаний. Рекомендованный срок отключения воды - две недели. Это закреплено в правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда МДК от 2.03.2003.Однако порой жителям приходится жить без горячего душа месяцами. Кто-то кипятит воду в кастрюле, кто-то ставит водонагреватель, а кто-то отправляется в гости к друзьям. Во сколько ижевчанам обходится чистота, подсчитала «Комсомолка».

Инфографика: Светлана Гусенкова

Все дальнейшие расчеты основаны на том, что ижевчанин ходит в душ три раза в неделю.

НАГРЕТЬ ВОДУ В КАСТРЮЛЕ

некоторые даже кипятят воду кастрюлямиФото: Архив КП

Самый простой, «дедовский» способ выжить в это непростое время - вскипятить воду в кастрюлях. Мы предположили, что ижевчане кипятят по пять литров воды. Предположим, на 5 литров горячей воды уйдет 5 литров холодной. Тогда на холодную воду по счетчикам уйдет 9 копеек. На пять литров, которые горожане кипятят, тоже уйдет 9 копеек.

Тариф на электроснабжение равен 3,75 кВт/час для городского населения в Удмуртии. Тариф на природный газ - 5,45 рубля. В таком случае владелец электрической плиты заплатит 1,74 рубля за нагрев, а владелец газовой - 2,54 рубля. Прибавим 9 копеек за холодную воду, которую мы нагревали, и 9 копеек за холодную воду, которой мы разбавляем кипяток.

Итого: газовая плита - 2,72 рубля

Электрическая плита - 1,92 рубля

В месяц: 32,64 рубля или 23,04 рубля

ПОКУПАЕМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ

Водонагревательный котел нужно подключить к сетям водоснабженияФото: Сергей ГРАЧЕВ

Водонагревательный котел - самый простой способ выжить во время отключения ГВС. Достаточно только подключить его к крану и мыться в душе, как обычно. Потратиться придется лишь на электроэнергию, чтобы нагреть воду, и на сам котел.

В Ижевске водонагреватели на 50 литров стоят от 5000 до 15 000 рублей. На нагрев 50 литров воды при тарифе на электроэнергию 3,75 рубля уйдет 17,45 рубля.

Итого: один раз сходить в душ: 17,45 рубля

Купить водонагреватель: 10 000 рублей в среднем

В месяц: 209,4 рубля + 5000 - 15 000 на котел

ИТОГО в среднем: 10 209,4 рубля

ОТПРАВИТЬСЯ В БАССЕЙН ИЛИ ФИТНЕС-КЛУБ

в бассейне можно заодно научиться плаватьФото: Архив КП

Некоторые ижевчане в поисках горячей воды отправляются в бассейн - там и поплавать можно, и душ принять после занятий. Здесь подсчитывать каждую копейку за воду и электричество не придется. Правда, абонемент обойдется в среднем от 1 200 до 2 500, в зависимости от бассейна и частоты посещений. Разовое же посещение обойдется от 180 до 300 рублей.

Итого: 600-3 200 и более рублей в месяц

Екатерина Ардашева, журналист:

- Я живу на Дзержинского, воду отключают больше чем на две недели. Но и особой беды тоже нет. Однажды решила научиться плавать, и это меня спасало. У меня длинные волосы, и помыть их в тазике проблематично. А в бассейне были хорошие душевые. Тратила 2 500 в месяц, ходила на занятия 1-2 раза в неделю. И душ был, и плавать научилась. Раньше было страшно.

Фитнес-клуб - тоже один из способов выжить в период отключения горячей воды. В среднем абонемент обойдется от 900 до 3 800 рублей.

Итого: 990 - 3 800 рублей за месяц

Любовь Малафеева, специалист по интернет-рекламе:

- Регулярно хожу в спортзал. И летом, когда дома нет горячей воды, приятно, что можно сходить в душ хотя бы там. А в моем доме воды не бывает по месяцу-полтора! Конечно, зал - это недешево: за десять занятий с тренером я отдаю почти 5 тысяч. Но это плата за абонемент, а не за душ. А еще тут есть бесплатные гель для душа, шампунь, дезодорант, но в квартире мыться все равно комфортнее: можно нанести всякие масочки, никуда не спешить. Но куда деваться, если горячей воды нет?

ИДЕМ В БАНЮ

Кто-то спасается от гидравлических испытаний в банеФото: Архив КП

Бани - отличный способ для тех, кто не любит заниматься спортом и хочет помыться горячей водой. При этом можно не только пойти в общественную баню с друзьями, но и заглянуть в частный сектор. Многие подрабатывают тем, что позволяют помыться в бане жильцам квартир. В среднем баня обойдется в 600-1000 рублей в час и выше - в зависимости от бани и количества человек.

Итого: 7 200 - 36 000 рублей в месяц

ОТПРАВЛЯЕМСЯ В «ТЕРМЫ»

В «Ижевских термах» работают два бассейна с температурой от +35 градусов, несколько видов саун и бань, джакузи. Стоимость посещения - 120 рублей в час в будни и 200 рублей в час в выходные. Если ходить в «Ижевские термы» дважды в неделю по выходным и один раз в будни, уйдет 2 080 рублей в месяц. Если мыться только по будням, ижевчане потратят 1 440 рублей в месяц. Расчеты основаны на том, что клиент проводит в заведении один час.

Итого: 1 440 - 2 080 рублей

ПОМЫТЬ ГОЛОВУ В ПАРИКМАХЕРСКОЙ

Помыть голову можно и в парикмахерской, а заодно при желании сделать стрижку. В стоимость входит и шампунь. В сети парикмахерских «Прядки в порядке» услуга обойдется в 150 - 250 рублей, в салоне красоты Candy and Dandy мытье и укладка стоят 300 - 600 рублей, в парикмахерской «Смузи» - 150 - 300 рублей. Цена зависит от длины волос. В месяц на мытье волос в парикмахерской уйдет 1 800 - 7 200 рублей.

ИТОГО: 1 800 - 7 200 рублей в месяц

ОТПРАВЛЯЕМСЯ К ДРУЗЬЯМ

Старый добрый проверенный способ - помыться у друзей. Цена вопроса - тортик или шоколадка.

Ольга Константинова, журналист:

- Я была студенткой-заочницей из другого города. Знакомых в Ижевске практически не было, только одна подруга из университета. Я жила в районе Костиной мельницы, а она - в Металлурге. Лето, сессия, жара, в душ хочется каждый вечер. Поэтому по выходным я ездила к ней на другой конец города с чем-нибудь вкусненьким и нормально купалась. Дружим до сих пор.

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