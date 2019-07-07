Посетители одного из аттракционов в Летнем саду Ижевска висели в воздухе около получаса
В Ижевске, 7 июля, в воскресенье, один из аттракционов Летнего сада им. Горького во время работы остановился. Посетителям пришлось висеть в воздухе около получаса. Об этом сообщил депутат гордумы Борис Ломаев на своей странице в фейсбуке.
- Решили прокатиться на новых аттракционах в парке им.Горького, сходили на все, но вот стали свидетелями конфуза, один из аттракционов во время работы остановился, прошло почти 30 минут, - написал депутат.
Как сообщили в «Парках Ижевска», к настоящему времени людей уже спустили на землю, карусель отремонтировали. Причины неполадок устанавливаются. В качестве компенсации застрявших бесплатно прокатили на другом аттракционе.
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В Ижевске на аттракционе посетители провисели в воздухе около получаса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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