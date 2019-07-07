2019-07-07T18:00:33+03:00
Общество

Посетители одного из аттракционов в Летнем саду Ижевска висели в воздухе около получаса

Аттракцион остановился во время работы
Дарья ПОРСЕВАИгорь БОБРОВ
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Фото: Борис ЛомаевФото: Борис Ломаев
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В Ижевске, 7 июля, в воскресенье, один из аттракционов Летнего сада им. Горького во время работы остановился. Посетителям пришлось висеть в воздухе около получаса. Об этом сообщил депутат гордумы Борис Ломаев на своей странице в фейсбуке.

- Решили прокатиться на новых аттракционах в парке им.Горького, сходили на все, но вот стали свидетелями конфуза, один из аттракционов во время работы остановился, прошло почти 30 минут, - написал депутат.

Как сообщили в «Парках Ижевска», к настоящему времени людей уже спустили на землю, карусель отремонтировали. Причины неполадок устанавливаются. В качестве компенсации застрявших бесплатно прокатили на другом аттракционе.

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В Ижевске на аттракционе посетители провисели в воздухе около получаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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