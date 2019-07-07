8 июля по улице Вадима Сивкова в Ижевске ограничат движение

СЕГОДНЯ 15:36 2019-07-07T15:36:14+03:00

Это связано с проведением мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности

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В Ижевске 8 июля, в понедельник, ограничат движение по улице Вадима Сивкова на участке от улицы Бородина до улицы Красногеройская. Об этом сообщается на сайте администрации города.

С 10:00 до 12:00 у Михаило-Архангельского кафедрального собора пройдет мероприятие посвященное Дню семьи, любви и верности.

Водителей просят искать объездные пути.

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ИСТОЧНИК KP.RU