8 июля по улице Вадима Сивкова в Ижевске ограничат движение
В Ижевске 8 июля, в понедельник, ограничат движение по улице Вадима Сивкова на участке от улицы Бородина до улицы Красногеройская. Об этом сообщается на сайте администрации города.
С 10:00 до 12:00 у Михаило-Архангельского кафедрального собора пройдет мероприятие посвященное Дню семьи, любви и верности.
Водителей просят искать объездные пути.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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