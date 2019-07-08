Разметка в Ижевске вновь не прошла проверку

СЕГОДНЯ 08:57 2019-07-08T10:30:11+03:00

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В Ижевске 5 июля прошла проверка разметки с представителями Общественной организации «Автомобильная Удмуртия». Также в проверке приняли участие представители Управления благоустройства и охраны окружающей среды, Службы благоустройства и дорожного хозяйства и подрядчик. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке депутат Гордумы Борис Ломаев.

- Проверяли разметку в Ижевске. Проверили ул. Удмуртскую, Воткинское шоссе, ул. Буммашевскую, ул. 10 лет Октября, дорогу, ведущую на Сельхозвыставку, ул. 9-го Января. Измеряли с помощью ретрорефлектометра - прибора, измеряющего коэффициент светоотражения и световозвращения, видимость нанесенной разметки в дневное и ночное время, - написал депутат.

В итоге не вся разметка прошла проверку, например, на улице Удмуртской прерывистая линия не соответствует ГОСТу, также некоторые пешеходные переходы не соответствуют требованиям.

Все замечания подрядчик должен будет устранить в течение недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU