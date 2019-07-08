2019-07-08T10:30:11+03:00
Общество

Разметка в Ижевске вновь не прошла проверку

Проверка состоялась 5 июля
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Борис ЛомаевФото: Борис Ломаев
Изменить размер текста:

В Ижевске 5 июля прошла проверка разметки с представителями Общественной организации «Автомобильная Удмуртия». Также в проверке приняли участие представители Управления благоустройства и охраны окружающей среды, Службы благоустройства и дорожного хозяйства и подрядчик. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке депутат Гордумы Борис Ломаев.

- Проверяли разметку в Ижевске. Проверили ул. Удмуртскую, Воткинское шоссе, ул. Буммашевскую, ул. 10 лет Октября, дорогу, ведущую на Сельхозвыставку, ул. 9-го Января. Измеряли с помощью ретрорефлектометра - прибора, измеряющего коэффициент светоотражения и световозвращения, видимость нанесенной разметки в дневное и ночное время, - написал депутат.

В итоге не вся разметка прошла проверку, например, на улице Удмуртской прерывистая линия не соответствует ГОСТу, также некоторые пешеходные переходы не соответствуют требованиям.

Все замечания подрядчик должен будет устранить в течение недели.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Стали известны подробности смертельного ДТП в Удмуртии.

- В Удмуртии спасли двух рыбаков, перевернувшихся на лодке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День семьи, любви и верности в Ижевске пройдет флешмоб
Мужчина из Удмуртии, который не платил алименты, отправился в колонию-поселение
Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Удмуртии
Спортсмен из Удмуртии Максим Вылегжанин впервые пробует себя на «Айронмен»
Двое рыбаков перевернулись на лодке в Удмуртии
Этнографический форум «Высокий берег» прошел в Удмуртии
Посетители одного из аттракционов в Летнем саду Ижевска висели в воздухе около получаса
8 июля по улице Вадима Сивкова в Ижевске ограничат движение
Мультимедийная выставка «Винсент ВАН ГОГ» открылась в Ижевске
Известный российский фигурист стал постановщиком новой показательной программы Елизаветы Туктамышевой
Ночь в зоопарке пройдет в Ижевске
По итогам ЕГЭ-2019 в Ижевске 24 выпускника набрали 100 баллов
В Ижевске перекрыли аварийную лестницу
В зоопарке Удмуртии вновь пополнение
Портреты великих писателей украсят фасад библиотеки им. Некрасова в Ижевске
Житель Удмуртии убил знакомого и угрожал свидетельнице
Благоустройство скверов на улицах Петрова и 9 Января началось в Ижевске
В Удмуртии спасатели обнаружили на набережной избитого мужчину
Более 500 нарушений дизайн-кода выявлено в Ижевске за этот год
Министр образования Удмуртии Светлана Болотникова посетила детский сад, в котором провалился пол
Ижевский зоопарк запатентовал новый способ выкармливания белых медвежат
Городской пляж – единственное оборудованное место для купания в Ижевске
Стены Республиканской детской больницы раскрасили в Ижевске
На фан-зоне в Ижевске покажут матч между командами питерский «Зенит» и московский «Локомотив»
Дополнительный поезд между Ижевском и Имеретинским Курортом (Сочи) пустят в августе