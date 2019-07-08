Что сейчас делают на Центральной площади в Ижевске?

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-08T17:29:56+03:00

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В Ижевске продолжается благоустройство Центральной площади. «Комсомолка» узнала, какие работы проводятся на площади.

- На данный момент подрядчик монтирует сухой фонтан, укладывает брусчатку, устанавливает опоры освещения. Также ведется подготовка к озеленению и монтаж системы автополива, - сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Напомним, обновленную площадь планируют открыть уже в сентябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU