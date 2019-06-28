2019-06-28T06:34:41+03:00
Общество

В Ижевске сухой фонтан на Центральной площади планируют открыть к 15 августа

Он появится на месте старого светомузыкального фонтана
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Эдуард КариповФото: Эдуард Карипов
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Сухой фонтан на Центральной площади в Ижевске планируют открыть к 15 августа. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).

- Фонтан на Центральной площади будет, только это будет современный сухой музыкальный фонтан с подсветкой. Там будет красивая композиция из струй от 3 до 12 метров. В общем, то, что вызывает только восхищение, когда мы смотрим в Москве, будет у нас в Ижевске, –рассказал Александр Владимирович.

Напомним, На Центральной площади Ижевска разобрали музыкальный фонтан, на его месте появится новый сухой фонтан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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