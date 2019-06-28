В Ижевске сухой фонтан на Центральной площади планируют открыть к 15 августа
Сухой фонтан на Центральной площади в Ижевске планируют открыть к 15 августа. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).
- Фонтан на Центральной площади будет, только это будет современный сухой музыкальный фонтан с подсветкой. Там будет красивая композиция из струй от 3 до 12 метров. В общем, то, что вызывает только восхищение, когда мы смотрим в Москве, будет у нас в Ижевске, –рассказал Александр Владимирович.
Напомним, На Центральной площади Ижевска разобрали музыкальный фонтан, на его месте появится новый сухой фонтан.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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