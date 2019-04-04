Жители Ижевска обеспокоены тем, что «поплыла» новая плитка на Центральной площади

СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-04T14:22:13+03:00

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В Ижевске жители выкладывают в сеть фотографии с «поплывшей» плиткой, которую не так давно выложили на Центральной площади.

- Я вчера там прогулялся с семьей. И это просто нет слов! На ступеньки просто страшно ступать, того и гляди упадешь! - пишет в комментариях Вячеслав.

Фото: Анастасия Волкова

- Никто пока и не сдавал объект, надеюсь переделают, срок вроде в августе, - также пишут пользователи.

По словам председателя правительства республики Ярослава Семенова, есть подрядчик, который выполнил работу, есть замечания к качеству этих работ, есть требования устранить эти замечания и есть безусловная обязанность подрядчика эти недостатки устранить.

Фото: Анастасия Волкова

- Необходимо дождаться теплой погоды, чтобы проанализировать качество материала, нарушение технологии при укладке этого материала, а сроки, у нас один срок - необходимо завершить эти работы в этом году, поэтому подрядчику задача усложняется, потому что необходимо сначала устранить недостатки, потом продолжить работу. У нас срок - 2019 год – и по первому, и по второму этапу должны быть сделаны, - пояснил Ярослав Семенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU