Продлили срок содержания под стражей для бывшего начальника ижевской полиции

СЕГОДНЯ 07:14 2019-07-09T07:14:59+03:00

Он проходит по делу об игорном бизнесе

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В понедельник, 8 июля, в Индустриальном районном суде Ижевска огласили постановление о продлении меры пресечения в отношении Александра Никитина – бывшего начальника Управления МВД России по городу.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии, он останется под стражей до 11 сентября 2019 года. Напомним, что мужчина обвиняется в совершении должностного преступления – пособничество в незаконной организации и проведении азартных игр. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU