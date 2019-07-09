Продлили срок содержания под стражей для бывшего начальника ижевской полиции
В понедельник, 8 июля, в Индустриальном районном суде Ижевска огласили постановление о продлении меры пресечения в отношении Александра Никитина – бывшего начальника Управления МВД России по городу.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии, он останется под стражей до 11 сентября 2019 года. Напомним, что мужчина обвиняется в совершении должностного преступления – пособничество в незаконной организации и проведении азартных игр. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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