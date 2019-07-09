Специалисты начали ремонт дороги Ижевск - Воткинск

СЕГОДНЯ 09:28 2019-07-09T10:54:42+03:00

Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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На трассе Ижевск - Воткинск начались ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

- На участке с 26 по 30 километр выполняется фрезерование изношенного покрытия. Также на объекте заменят разрушенные водоотводные лотки, уложат выравнивающий слой покрытия и верхний слой. При этом сопряжение полос будет загерметизировано специальной стыковочной битумно-полимерной лентой, - сообщает пресс-служба.

В завершении работ обустроят два съезда и укрепят обочины щебнем и асфальтовой крошкой.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU