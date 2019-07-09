Жителя Удмуртии осудили за изнасилование

СЕГОДНЯ 08:48 2019-07-09T08:48:24+03:00

В момент совершения преступления мужчина был пьян

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В Удмуртии местного жителя осудили за изнасилование. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- 26 мая 2018 года пьяный мужчина выпивал в компании. После этого он стал угрожать пневматическим пистолетом свидетелям, выстрелил и ударил по лицу потерпевшую. Далее обвиняемый изнасиловал девушку, - сообщает ведомство.

Суд назначил наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU