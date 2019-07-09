2019-07-09T10:56:45+03:00
Общество

Ижевский концерн «Калашников» принимает участие в разработке мотоцикла Aurus

Прототип мотоцикла появится не ранее 2021 года
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: carsliga.ruФото: carsliga.ru
Изменить размер текста:

Концерн «Калашников» принимает участие разработке новинки мотоцикла Aurus*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова.

- По мотоциклу работа идет в плановом режиме. Я думаю, что о появлении прототипа можно говорить не ранее, чем к 2021 году. Работаем над концептуальным технологическим решением, пока большинство склоняется к тому, что это будет электромотоцикл. Концерн «Калашников» принимает участие в разработке, - рассказал министр.

Разработчики сообщали, что в мае начались испытания мотоцикла. А серийное производство мотоцикла будет запущено не ранее 2020 года. Также было отмечено, что мотоцикл будет полностью электрическим, его внешний вид будет вписан в модельный ряд Aurus.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Какие работы будут проведены на трассе Ижевск - Воткинск.

- Какой приговор вынесли мужчине из Удмуртии, который изнасиловал женщину.

*Аурус

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В зоопарке Удмуртии поселилась шилоклювка
Больше не нужна: собака, много лет охранявшая стройку, окажется на улице
Шесть новых маммографов поступили в Удмуртию
Специалисты начали ремонт дороги Ижевск - Воткинск
Жителя Удмуртии осудили за изнасилование
«Хищная любовь»: в зоопарке Ижевска появились две новые влюбленные пары
Продлили срок содержания под стражей для бывшего начальника ижевской полиции
«У меня умерла мама»: мошенники «вышли на новый уровень» при обмане жителей Удмуртии
«Кокорин с Мамаевым не надломятся»: Футболист рассказал, каково сидеть в колонии Удмуртии
Почему жители Удмуртии против строительства завода по переработке отходов
Что сейчас делают на Центральной площади в Ижевске?
Реконструкция школьных стадионов продолжается в Ижевске
Tele2 показала «Счастье» трем тысячам кинозрителей в Ижевске и Нижнем Новгороде
В ближайшие дни синоптики не обещают тепла в Удмуртии
8 июля в Удмуртии появилось 23 семьи
9 июля в Ижевске начнется очередной этап гидравлических испытаний
В День семьи, любви и верности 24 пары в Ижевске наградили медалями «За любовь и верность»
В 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии назвали причину ДТП с двумя погибшими
30 минут в воздухе: В «Парках Ижевска» прокомментировали остановку аттракциона
В Удмуртии при пожаре погиб хозяин дома
Ижевчанин ударил ножом свою бывшую сожительницу
В День семьи, любви и верности в Ижевске пройдет флешмоб
Мужчина из Удмуртии, который не платил алименты, отправился в колонию-поселение
Разметка в Ижевске вновь не прошла проверку
Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Удмуртии
Спортсмен из Удмуртии Максим Вылегжанин впервые пробует себя на «Айронмен»
Двое рыбаков перевернулись на лодке в Удмуртии