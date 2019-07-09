Ижевский концерн «Калашников» принимает участие в разработке мотоцикла Aurus

СЕГОДНЯ 09:59 2019-07-09T10:56:45+03:00

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Концерн «Калашников» принимает участие разработке новинки мотоцикла Aurus*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова.

- По мотоциклу работа идет в плановом режиме. Я думаю, что о появлении прототипа можно говорить не ранее, чем к 2021 году. Работаем над концептуальным технологическим решением, пока большинство склоняется к тому, что это будет электромотоцикл. Концерн «Калашников» принимает участие в разработке, - рассказал министр.

Разработчики сообщали, что в мае начались испытания мотоцикла. А серийное производство мотоцикла будет запущено не ранее 2020 года. Также было отмечено, что мотоцикл будет полностью электрическим, его внешний вид будет вписан в модельный ряд Aurus.

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*Аурус

ИСТОЧНИК KP.RU