Ижевский концерн «Калашников» принимает участие в разработке мотоцикла Aurus
Концерн «Калашников» принимает участие разработке новинки мотоцикла Aurus*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова.
- По мотоциклу работа идет в плановом режиме. Я думаю, что о появлении прототипа можно говорить не ранее, чем к 2021 году. Работаем над концептуальным технологическим решением, пока большинство склоняется к тому, что это будет электромотоцикл. Концерн «Калашников» принимает участие в разработке, - рассказал министр.
Разработчики сообщали, что в мае начались испытания мотоцикла. А серийное производство мотоцикла будет запущено не ранее 2020 года. Также было отмечено, что мотоцикл будет полностью электрическим, его внешний вид будет вписан в модельный ряд Aurus.
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*Аурус
ИСТОЧНИК KP.RU
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