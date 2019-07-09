Шесть новых маммографов поступили в Удмуртию
В Удмуртию поступили шесть новых маммографов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Аппараты поступили в Можгинскую, Игринскую, Увинскую районные больницы, Глазовскую межрайонную больницу, Сарапульскую, Воткинскую городские больницы. Установят их до конца августа, после того, как рентгенлаборанты пройдут обучение, жители смогут проходить маммографию.
- У нас очень большие средства будут выделены на такие онкологические амбулаторные пункты в семи райцентрах республики, чтобы доступ к первичному осмотру и диагностике был у всех, - отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Также маммограф установят в Республиканском клиническом онкологическом диспансере в середине августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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