Шесть новых маммографов поступили в Удмуртию

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-09T10:46:07+03:00

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В Удмуртию поступили шесть новых маммографов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Аппараты поступили в Можгинскую, Игринскую, Увинскую районные больницы, Глазовскую межрайонную больницу, Сарапульскую, Воткинскую городские больницы. Установят их до конца августа, после того, как рентгенлаборанты пройдут обучение, жители смогут проходить маммографию.

- У нас очень большие средства будут выделены на такие онкологические амбулаторные пункты в семи райцентрах республики, чтобы доступ к первичному осмотру и диагностике был у всех, - отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Также маммограф установят в Республиканском клиническом онкологическом диспансере в середине августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU