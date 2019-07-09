В зоопарке Удмуртии поселилась шилоклювка

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-09T11:38:46+03:00

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В зоопарке Удмуртии поселился новый житель – птица шилоклювка. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

- У птицы длинный, тонкий, загнутый вверх клюв, напоминающий шило. Окрас птицы черно-белый, ноги длинные, голубовато-серого цвета, с перепонками на пальцах для плаванья, - сообщают в зоопарке.

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Птица питается в основном моллюсками, ракообразными, насекомыми и некоторыми растениями.

Птицы обитают в Северной Африке и Евразии, зимуют чаще всего в Африке. На территории России птица встречается в Предкавказье, в Прикаспийской низменности, на юге Сибири. Но так как в России она встречается редко, то птицу занесли в Красную книгу.

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ИСТОЧНИК KP.RU