В зоопарке Удмуртии поселилась шилоклювка
В зоопарке Удмуртии поселился новый житель – птица шилоклювка. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
- У птицы длинный, тонкий, загнутый вверх клюв, напоминающий шило. Окрас птицы черно-белый, ноги длинные, голубовато-серого цвета, с перепонками на пальцах для плаванья, - сообщают в зоопарке.
Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
Птица питается в основном моллюсками, ракообразными, насекомыми и некоторыми растениями.
Птицы обитают в Северной Африке и Евразии, зимуют чаще всего в Африке. На территории России птица встречается в Предкавказье, в Прикаспийской низменности, на юге Сибири. Но так как в России она встречается редко, то птицу занесли в Красную книгу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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