2019-07-09T12:36:34+03:00
Общество

Почти 25 тысяч загранпаспортов было офорлено в Удмуртии за полгода

Из них старого образца более 15 тысяч
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Удмуртии за полгода жители оформили 24 217 загранпаспортов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Из оформленных паспортов больше старого образца - 15 789, а новых с биометрией - 8 428. Также за этот период было оформлено 32 694 паспорта гражданина России, - сообщает пресс-служба.

Кстати, биометрический паспорт выдают на 10 лет, а старого образца - на пять лет.

На данный момент, чтобы оформить биометрический паспорт, придется заплатить госпошлину для лиц старше 14 лет - 5 000 рублей и 2 500 для детей до 14 лет. За выдачу 700 и 350 рублей соответственно.

Паспорт старого образца - 2000 для взрослых, 1000 для детей до 14 лет. За выдачу 3 500 и 1 750 соответственно.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В ижевском зоопарке поселилась птица с весьма необычным названием.

- Какие работы будут проведены на трассе Ижевск - Воткинск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фигуристка Елизавета Туктамышева выложила фото в купальнике
Остановки в Ижевске планируют отдать в концессию
Четверть нанесенной разметки в Ижевске признана дефектной
Появятся ли новые велодорожки в Ижевске?
Супругов, которые задушили жителя Удмуртии, осудили
Tele2 предлагает перевести бабушку в интернет
В Зоопарке Удмуртии поселилась шилоклювка
Больше не нужна: собака, много лет охранявшая стройку, окажется на улице
Шесть новых маммографов поступили в Удмуртию
Ижевский концерн «Калашников» принимает участие в разработке мотоцикла Aurus
Специалисты начали ремонт дороги Ижевск - Воткинск
Жителя Удмуртии осудили за изнасилование
«Хищная любовь»: в зоопарке Ижевска появились две новые влюбленные пары
Продлили срок содержания под стражей для бывшего начальника ижевской полиции