Почти 25 тысяч загранпаспортов было офорлено в Удмуртии за полгода
В Удмуртии за полгода жители оформили 24 217 загранпаспортов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Из оформленных паспортов больше старого образца - 15 789, а новых с биометрией - 8 428. Также за этот период было оформлено 32 694 паспорта гражданина России, - сообщает пресс-служба.
Кстати, биометрический паспорт выдают на 10 лет, а старого образца - на пять лет.
На данный момент, чтобы оформить биометрический паспорт, придется заплатить госпошлину для лиц старше 14 лет - 5 000 рублей и 2 500 для детей до 14 лет. За выдачу 700 и 350 рублей соответственно.
Паспорт старого образца - 2000 для взрослых, 1000 для детей до 14 лет. За выдачу 3 500 и 1 750 соответственно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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