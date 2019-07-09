Почти 25 тысяч загранпаспортов было офорлено в Удмуртии за полгода

СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-09T12:36:34+03:00

Из них старого образца более 15 тысяч

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии за полгода жители оформили 24 217 загранпаспортов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Из оформленных паспортов больше старого образца - 15 789, а новых с биометрией - 8 428. Также за этот период было оформлено 32 694 паспорта гражданина России, - сообщает пресс-служба.

Кстати, биометрический паспорт выдают на 10 лет, а старого образца - на пять лет.

На данный момент, чтобы оформить биометрический паспорт, придется заплатить госпошлину для лиц старше 14 лет - 5 000 рублей и 2 500 для детей до 14 лет. За выдачу 700 и 350 рублей соответственно.

Паспорт старого образца - 2000 для взрослых, 1000 для детей до 14 лет. За выдачу 3 500 и 1 750 соответственно.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В ижевском зоопарке поселилась птица с весьма необычным названием.

- Какие работы будут проведены на трассе Ижевск - Воткинск.

ИСТОЧНИК KP.RU