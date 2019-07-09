Остановки в Ижевске планируют отдать в концессию

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-09T14:56:26+03:00

А также где еще установят остановочные комплексы

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Глава Ижевске Олег Бекмеметьев рассказал, что остановочные комплексы планируют отдать в концессию. В эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) Олег Николаевич рассказал главные требования к установке остановок.

- Реестр весь до единой остановки составлен. По каждой остановке сделан перечень дефектов, которые надо устранять, перечень работ, которые будем выполнять. И все остановки в полном объеме мы планируем к передаче в концессию. Также есть требование - это все 683 остановки с антивандальными камерами, иначе через месяц все превратится в то, что у нас сейчас есть, - поделился глава города.

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Что касается «умных» остановок, по словам Олега Николаевича, в центральном квадрате 108 остановок заменят уже в 2020 году, покупка будет проводится за те деньги, которые сэкономили от сокращения чиновников. А с улицы Пушкинской остановки перенесут на те места, где они требуются: улица Механизаторская, Школьная, Сабурова, Воткинское шоссе, Железнодорожный переулок, Клубная, Ленина. Также остановка появится на «Монтажном техникуме».

Работы планируют завершить к 2024 году.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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ИСТОЧНИК KP.RU