2019-07-09T14:57:58+03:00
Общество

Появятся ли новые велодорожки в Ижевске?

Что будет со старыми велодорожками
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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О потребности велодорожек постоянно говорят жители Ижевска. Этот вопрос затронул и глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+).

- Есть потребность в городе новых велодорожек, но учитывая то, что большинство тротуаров находится в ненормативном состоянии, то предпочтение пока отдаем ремонту. На тех дорожках, которые уже есть, на этой неделе нанесут разметку. Мы знаем, что нужно отремонтировать 340 участков тротуаров и уже после того, как они будут отремонтированы, нужно думать, где целесообразно разделить тротуар для пешеходов и велосипедистов. Пока трудно говорить о том, где расположатся новые велодорожки, - пояснил глава города.

Глава Ижевска рассказал о новых велодорожках, ремонте тротуаров и поставил оценку неудовлетворительно дорожной разметке

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Напомним, деньги, сэкономленные на сокращении чиновников, направили на ремонт тротуаров. С какого начали ремонт и когда закончат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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