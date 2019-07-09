Несколько школ Ижевска начнут работать позже обычного

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-09T16:28:34+03:00

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В Ижевске четыре школы начнут работать только в середине октября. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) глава города Олег Бекмеметьев.

- На сегодняшний день около 33 социальных объектов будут ремонтироваться. Мы будем делать все, чтобы успеть закончить ремонт к 1 сентября. Что касается школ №№5, 68, 90, 97, там проводится капитальный ремонт кровли и завершится он только к 15 октября. Учебный процесс будет приостановлен, но в школе №97, возможно, учеников переведут в другой корпус, - пояснил глава города.

Также, по словам Олега Николаевича, ремонт в октябре завершат в школе №13, там тоже приостановят учебный процесс. Крышу отремонтируют также в театре «Молодой человек» и в Школе юных летчиков.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава города рассказал, сколько нанесенной разметки признали дефектной.

- Что будет с велодорожками в Ижевске? Появятся ли новые в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU