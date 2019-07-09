Четверть нанесенной разметки в Ижевске признана дефектной
В Ижевске на данный момент подрядчик нанес 591 тысячу погонных метров разметки из 623 тысяч. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+). Также Олег Николаевич прокомментировал сложившуюся ситуацию с разметкой.
- Прямым текстом надо признать, что работу сделали неудовлетворительно. Мы сделали выводы для себя. При этом вся нанесенная разметка сереет, бледнеет - это, естественно, показатель качества. Подрядчик, который брал на себя обязательства до 1 июля нанести разметку, на сегодняшней день нанес ее, и теперь у нас началась приемка. Сейчас принято уже 80% нанесенной разметки, из них 75% признано годной, 25% признана дефектной. Устанавливается дата, и до конца июля подрядчик должен устранить дефекты. Мы делали выборочный контроль, что происходит с нанесение краски, подрядчик сам себя контролировал, заказчик контролировал, общественники выезжали на контроль. Я думаю, что на будущий год такой ситуации не будет, все недостатки подрядчик будет устранять за свой счет, - рассказал глава города.
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Напомним, разметка в Ижевске вновь не прошла проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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