Четверть нанесенной разметки в Ижевске признана дефектной

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-09T14:56:44+03:00

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В Ижевске на данный момент подрядчик нанес 591 тысячу погонных метров разметки из 623 тысяч. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+). Также Олег Николаевич прокомментировал сложившуюся ситуацию с разметкой.

- Прямым текстом надо признать, что работу сделали неудовлетворительно. Мы сделали выводы для себя. При этом вся нанесенная разметка сереет, бледнеет - это, естественно, показатель качества. Подрядчик, который брал на себя обязательства до 1 июля нанести разметку, на сегодняшней день нанес ее, и теперь у нас началась приемка. Сейчас принято уже 80% нанесенной разметки, из них 75% признано годной, 25% признана дефектной. Устанавливается дата, и до конца июля подрядчик должен устранить дефекты. Мы делали выборочный контроль, что происходит с нанесение краски, подрядчик сам себя контролировал, заказчик контролировал, общественники выезжали на контроль. Я думаю, что на будущий год такой ситуации не будет, все недостатки подрядчик будет устранять за свой счет, - рассказал глава города.

Глава Ижевска рассказал о новых велодорожках, ремонте тротуаров и поставил оценку неудовлетворительно дорожной разметке 00:00 00:00

Напомним, разметка в Ижевске вновь не прошла проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU