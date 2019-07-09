2019-07-09T17:13:05+03:00
Общество

Детский сад на 116 мест в районе СХВ в Ижевске откроется в 2020 году

Общая стоимость объекта составляет 114,6 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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В Ижевске детский сад в районе СХВ откроется в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Этот детский сад один из эффективных примеров взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и власти. Со своей стороны, Правительство Удмуртии и застройщик гарантирует ввод жилья. На территории СХВ мы взяли обязательство ввести в ближайшее время 12 тыс. кв. м жилья. Такая же схема и на ул. Берша, где в рамках национального проекта строится школа на 1224 места. Обязательство ввода - 60 тыс. кв. м. жилья. Помимо этого, в конце июня мы подали заявку в Минстрой России на привлечение федеральных средств на завершение строительства школы на ул. Берша и строительства недалеко от нее нового детского сада, - пояснил министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин.

Общая стоимость объекта составляет 114,6 млн рублей.

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- Где еще в Ижевске появятся остановочные комплексы.

- Глава города рассказал, сколько нанесенной разметки признали дефектной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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