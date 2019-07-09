Детский сад на 116 мест в районе СХВ в Ижевске откроется в 2020 году

СЕГОДНЯ 17:13 2019-07-09T17:13:05+03:00

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В Ижевске детский сад в районе СХВ откроется в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Этот детский сад один из эффективных примеров взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и власти. Со своей стороны, Правительство Удмуртии и застройщик гарантирует ввод жилья. На территории СХВ мы взяли обязательство ввести в ближайшее время 12 тыс. кв. м жилья. Такая же схема и на ул. Берша, где в рамках национального проекта строится школа на 1224 места. Обязательство ввода - 60 тыс. кв. м. жилья. Помимо этого, в конце июня мы подали заявку в Минстрой России на привлечение федеральных средств на завершение строительства школы на ул. Берша и строительства недалеко от нее нового детского сада, - пояснил министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин.

Общая стоимость объекта составляет 114,6 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU