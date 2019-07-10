Пост начальника Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска вновь освободился

СЕГОДНЯ 06:37 2019-07-10T08:41:25+03:00

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10 июля, в среду, прекращается трудовой договор с начальником Управления благоустройства и охраны окружающей среды Ольгой Удаловой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевск.

Как сообщает пресс-служба, Ольга Удалова покинула пост по своей инициативе. Глава города Олег Бекмеметьев рассказал, что такое решение было принято, чтобы избежать конфликта интересов.

- Министр природных ресурсов (Денис Удалов. - Прим. ред.) - супруг Ольги, а она возглавляет подразделение,которое тоже занимается вопросами экологии и природоохраны. Поэтому при определенных обстоятельствах конфликт интересов может случиться, - пояснил глава города.

Также Олег Николаевич отметил, что за тот период, что Ольга Удалова возглавляла Управление благоустройства, она сделала немало.

- Первым делом провела серьезную реорганизацию, мы успешно прошли паводковый период, и это тоже немаловажно. Надо сказать, что на сегодняшний день мы все общественные пространства в графике ведем. Вопросы есть всегда, но человек квалифицированный, с компетенцией всегда относился к своей работе. Считаю, что в данном случае принято правильное решение, - рассказал глава столицы Удмуртии.

Ольга Удалова стала начальником Управления благоустройства 1 марта 2019 года.

До назначения нового руководителя исполнять обязанности начальника будет заместитель Марат Мансуров.

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ИСТОЧНИК KP.RU