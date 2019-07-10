Спасатели из Удмуртии помогли коту, которого сбросили с причальной стенки
В Удмуртии спасатели помогли смелому коту добраться до берега. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД в республике.
- 8 июля вечером кто-то сбросил кота с причальной стенка в реку Каму в Сарапуле. Глубина реки в этом месте - 5 метров. Кот смог доплыть до камня и всю ночь просидел там, - сообщает пресс-служба.
Фото: пресс-служба ОСВОД в Удмуртии
Утром спасатели Сарапульского отделения РОО «ОСВОД в Удмуртии» и спасатель ПСО-4 на лодке доставили на берег кота.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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