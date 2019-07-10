2019-07-10T08:42:06+03:00
Общество

Спасатели из Удмуртии помогли коту, которого сбросили с причальной стенки

Это произошло 8 июля
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ОСВОД в УдмуртииФото: пресс-служба ОСВОД в Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии спасатели помогли смелому коту добраться до берега. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД в республике.

- 8 июля вечером кто-то сбросил кота с причальной стенка в реку Каму в Сарапуле. Глубина реки в этом месте - 5 метров. Кот смог доплыть до камня и всю ночь просидел там, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба ОСВОД в Удмуртии

Фото: пресс-служба ОСВОД в Удмуртии

Утром спасатели Сарапульского отделения РОО «ОСВОД в Удмуртии» и спасатель ПСО-4 на лодке доставили на берег кота.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Что появится в Птичьем сквере в Ижевске.

- Четыре школы Ижевска в этом году начнут работать позже обычного.

- По какой причине покинула пост начальник управления благоустройства охраны окружающей среды администрации Ижевска Ольга Удалова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двоих мужчин из Удмуртии осудят за избиение полицейских
Что собираются делать на улице 9 Января в Ижевске?
С начала года в Ижевске заменили более 2,6 тысячи светильников
С 10 по 23 июля в Ижевске отключат горячую воду в микрорайонах Автозавода
В Удмуртии 10 июля местами ожидаются грозы
Пост начальника Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска вновь освободился
В Птичьем сквере в Ижевске продолжаются работы по реконструкции
Детский сад на 116 мест в районе СХВ в Ижевске откроется в 2020 году
Несколько школ Ижевска начнут работать позже обычного
Житель Удмуртии скончался при выполнении прыжка с парашютом
Фигуристка Елизавета Туктамышева выложила фото в купальнике
Остановки в Ижевске планируют отдать в концессию
Четверть нанесенной разметки в Ижевске признана дефектной
Появятся ли новые велодорожки в Ижевске?
Супругов, которые задушили жителя Удмуртии, осудили
Tele2 предлагает перевести бабушку в интернет
Почти 25 тысяч загранпаспортов было офорлено в Удмуртии за полгода
В Зоопарке Удмуртии поселилась шилоклювка
Больше не нужна: собака, много лет охранявшая стройку, окажется на улице
Шесть новых маммографов поступили в Удмуртию
Ижевский концерн «Калашников» принимает участие в разработке мотоцикла Aurus
Специалисты начали ремонт дороги Ижевск - Воткинск
Жителя Удмуртии осудили за изнасилование
«Хищная любовь»: в зоопарке Ижевска появились две новые влюбленные пары
Продлили срок содержания под стражей для бывшего начальника ижевской полиции