2019-07-10T09:23:19+03:00
Общество

Что собираются делать на улице 9 Января в Ижевске?

Там изменится сама организации дорожного движения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ирина БурцеваФото: Ирина Бурцева
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В Ижевске на улице 9 Января проходят дорожные работы. «Комсомолка» решила узнать, что собираются делать на этом участке.

- На участке проводятся работы по установке светофора. Также там изменится схема организации дорожного движения и появятся новые дорожные знаки, - сообщили в управлении благоустройства администрации Ижевска.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется, что работы завершится к 15 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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