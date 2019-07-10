Двоих мужчин из Удмуртии осудят за избиение полицейских

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-10T09:36:37+03:00

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В Удмуртии двое мужчин предстанут перед судом за избиение полицейских. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 30-летний и 34-летний мужчины ранее были судимы за различные преступления накануне случившегося выпивали на улице Буммашевской. Сотрудники полиции проводили на месте оперативно-розыскные мероприятия, когда обвиняемые потребовали у полицейских закурить, на этой почве произошел конфликт. В ходе ссоры мужчины начали нецензурно выражаться, а после того, как полицейские представились, обвиняемые избили их, - сообщает ведомство.

Мужчины были задержаны сотрудниками спецподразделения. На данный момент мужчины находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд, теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU