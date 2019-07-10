Школа в Ленинском районе Ижевска откроется в январе 2020 года

СЕГОДНЯ 10:11 2019-07-10T10:52:17+03:00

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В Ижевске новый корпус школы №20 в Ленинском районе будет сдана в октябре 2019 года, а первых учеников примут в январе 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как сообщает пресс-служба, на данный момент работы выполнены на 70%. С введением нового корпуса вместимость школы увеличат в два раза - с 525 до 1 100 человек.

- Октябрь - это строительная готовность. К учебному процессу приступаем со второго полугодия учебного года, то есть с 11 января 2020 года. Очень важно к этому моменту успеть решить все вопросы, связанные с наполнением материально-технической базы школы, приобретением оборудования для обеспечения пожарной безопасности и получить разрешение на ввод от контролирующих органов, - рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

В этой школе дети учатся в две смены уже более 30 лет, новый корпус позволит проводить занятия в одну смену.

Также в связи с тем, что школа сдается в год 100-летия Михаила Тимофеевича Калашникова, школе присвоят имя легендарного оружейника.

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ИСТОЧНИК KP.RU