Мошенница из Ижевска отняла у пенсионерки с психическим расстройством квартиру

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-10T13:00:09+03:00

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В Ижевске завершилось расследование уголовного дела в отношении 45-летней местной жительницы, бывшей сотрудницы риелторского агентства. Женщина подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В 2017 году женщина узнала об одинокой 81-летней пенсионерке, которая страдала психическим расстройством и проживающей в двухкомнатной квартире. Также она знала, что у пенсионерки нет родственников. Поэтому мошенница вошла в доверие к пенсионерке и стала приходить в гости, в последующем она уговорила потерпевшую оформить нотариальную доверенность на третье лицо - своего знакомого. Его подозреваемая уверила, что все действия законные. В конце декабря 2017 года мужчина продал квартиру дочери мошенницы за 1,2 млн рублей. Деньги пенсионерке, конечно, не передали. Далее подозреваемая перепродала квартиру, деньгами распорядилась по своему усмотрению, - сообщает ведомство.

О преступлении сообщил председатель ТСЖ и сообщил, что к нему приходили две незнакомые женщины, чтобы получить выписку из поквартирной карточки на квартиру пенсионерки.

Психиатрическая экспертиза показала, что на момент подписания нотариальной доверенности у пенсионерки было психическое расстройство - она не понимала и не отдавала отчет своим действиям. На данный момент потерпевшая находится в больнице.

Уголовное дело направлено в суд Ижевска, теперь мошеннице грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU