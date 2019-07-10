«Борщевик - это очень интересная культура»: есть ли опасность для жителей Удмуртии
10 июля, в среду, в эфире радио «Комсомольская правда» - Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) обсуждали все плюсы и минусы разрастания борщевика. Какой борщевик можно есть, а также сколько средств будет выделяться на борьбу с растением?
Ветер, птицы и колеса автомобилей быстрыми темпами разносят борщевик по республике
В студии доктор сельхознаук Удмуртского ФИЦ УРО РАН Андрей Леднев, Юрий Павлов и журналист Екатерина Ардашева.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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