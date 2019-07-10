2019-07-10T15:37:39+03:00
Общество

«Борщевик - это очень интересная культура»: есть ли опасность для жителей Удмуртии

Разбираемся в плюсах и минусах растения
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

10 июля, в среду, в эфире радио «Комсомольская правда» - Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) обсуждали все плюсы и минусы разрастания борщевика. Какой борщевик можно есть, а также сколько средств будет выделяться на борьбу с растением?

Ветер, птицы и колеса автомобилей быстрыми темпами разносят борщевик по республике

00:00
00:00

В студии доктор сельхознаук Удмуртского ФИЦ УРО РАН Андрей Леднев, Юрий Павлов и журналист Екатерина Ардашева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Осторожно, борщевик! Как с ним бороться и куда обращаться? Все расскажет «Комсомолка».

- Ядовитый борщевик разрастается в Удмуртии. Насколько велика сейчас проблема с ним в республике? Как борются с растением и почему оно пока побеждает?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за проведения ремонтных работ в Ижевске перекроют участок дороги
В Ижевске в подземном переходе у УдГУ вандалы сломали освещение
Сильнейшие бойцы Удмуртии сойдутся в «Битве на Иже»
Около 170 кустов мака изъято у жительницы Удмуртии
Ижевчане смогут присмотреться к квартирам в новостройках
В подъезде Ижевской высотки установили моно-пандус
На фестивале «Улетай-2019» будет работать «улетный» ЗАГС от «НАШЕго Радио» в Ижевске
В топ-100 самых богатых российских госслужащих и депутатов попал депутат из Удмуртии
В Ижевске водитель сбил 11-летнего мальчика
На реконструкцию аэропортового комплекса в Ижевске понадобится 152,7 млн рублей
Мошенница из Ижевска отняла у пенсионерки с психическим расстройством квартиру
На форуме «Армия-2019» Концерн «Калашников» показал секретные разработки
Школа в Ленинском районе Ижевска откроется в январе 2020 года
Двоих мужчин из Удмуртии осудят за избиение полицейских
Что собираются делать на улице 9 Января в Ижевске?
С начала года в Ижевске заменили более 2,6 тысячи светильников
С 10 по 23 июля в Ижевске отключат горячую воду в микрорайонах Автозавода
В Удмуртии 10 июля местами ожидаются грозы
Спасатели из Удмуртии помогли коту, которого сбросили с причальной стенки