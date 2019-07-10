2019-07-10T15:21:14+03:00
Общество

В подъезде Ижевской высотки установили моно-пандус

И он весьма актуален для владельцев моноколес
Никита КИСИЛЕВ
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Фото: Владимир ГорскийФото: Владимир Горский
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Жители дома по улице Молодежной города Ижевска были весьма удивлены, когда увидели в своем подъезде моно-пандус. На ступеньках первого этажа стоит интересная конструкция: только одна «рельса». При этом сами жители подъезда настаивали на установке полноценного пандуса.

Фото: Владимир Горский

Фото: Владимир Горский

Как удалось выяснить, просьба действительно была, вот только возможности ее выполнить нет. Дело в том, что в домах такой конструкции, как на Молодежной, узкие лестницы в подъездах. И полноценный пандус будет занимать уж слишком много места. Поэтому «рельсе» сейчас радуются только велосипедисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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