В список Forbes 100 самых богатых российских госслужащих и депутатов попал депутат из Удмуртии
В список Forbes* 100 самых богатых российских госслужащих и депутатов вошел депутат из Удмуртии Алексей Малюк. Рейтинг был составлен журналом Forbes на основании деклараций.
Алексей Малюк занял 84-ю строчку, его суммарный доход составил 177,58 млн рублей. За 2018 год депутат заработал 87,3 млн рублей. При этом в собственности Алексея Малюка находятся 26 объектов недвижимости.
Напомним, стало известно, сколько заработал глава Ижевска в 2018 году.
А ТАКЖЕ:
- Председатель правительства Удмуртии заработал в два раза больше, чем в 2017 году.
- Стало известно, сколько заработал глава Удмуртии Александр Бречалов за 2018 год.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Самый богатый депутат госсовета Удмуртии заработал за год около 111 миллионов рублей.
- Самый «бедный» депутат госсовета Удмуртии заработал за 2018 год почти 416 тысяч рублей.
*Форбс
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»