В список Forbes 100 самых богатых российских госслужащих и депутатов попал депутат из Удмуртии

СЕГОДНЯ 13:54 2019-07-10T14:04:43+03:00

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В список Forbes* 100 самых богатых российских госслужащих и депутатов вошел депутат из Удмуртии Алексей Малюк. Рейтинг был составлен журналом Forbes на основании деклараций.

Алексей Малюк занял 84-ю строчку, его суммарный доход составил 177,58 млн рублей. За 2018 год депутат заработал 87,3 млн рублей. При этом в собственности Алексея Малюка находятся 26 объектов недвижимости.

Напомним, стало известно, сколько заработал глава Ижевска в 2018 году.

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*Форбс

ИСТОЧНИК KP.RU