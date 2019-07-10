2019-07-10T14:04:43+03:00
Политика

В список Forbes 100 самых богатых российских госслужащих и депутатов попал депутат из Удмуртии

Он занял 84-ю строчку
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В список Forbes* 100 самых богатых российских госслужащих и депутатов вошел депутат из Удмуртии Алексей Малюк. Рейтинг был составлен журналом Forbes на основании деклараций.

Алексей Малюк занял 84-ю строчку, его суммарный доход составил 177,58 млн рублей. За 2018 год депутат заработал 87,3 млн рублей. При этом в собственности Алексея Малюка находятся 26 объектов недвижимости.

Напомним, стало известно, сколько заработал глава Ижевска в 2018 году.

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- Председатель правительства Удмуртии заработал в два раза больше, чем в 2017 году.

- Стало известно, сколько заработал глава Удмуртии Александр Бречалов за 2018 год.

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- Самый «бедный» депутат госсовета Удмуртии заработал за 2018 год почти 416 тысяч рублей.

*Форбс

ИСТОЧНИК KP.RU

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