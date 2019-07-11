17-летнего подростка из Удмуртии осудили за незаконное хранение и сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-11T09:50:46+03:00

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В Удмуртии осудили 17-летнего подростка за незаконное хранение и сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Установлено, что осужденный с октября по декабрь 2018 года незаконно хранил и сбывал наркотики через тайные «закладки» на территории Ижевска и Глазова. Подросток фотографировал «закладки» и отправлял через интернет сведения неустановленному лицу, - сообщает ведомство.

В ходе следствия были допрошены свидетели, проведены судебно-химические экспертизы. Осужденный полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком на четыре года.

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ИСТОЧНИК KP.RU