17-летнего подростка из Удмуртии осудили за незаконное хранение и сбыт наркотиков
В Удмуртии осудили 17-летнего подростка за незаконное хранение и сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- Установлено, что осужденный с октября по декабрь 2018 года незаконно хранил и сбывал наркотики через тайные «закладки» на территории Ижевска и Глазова. Подросток фотографировал «закладки» и отправлял через интернет сведения неустановленному лицу, - сообщает ведомство.
В ходе следствия были допрошены свидетели, проведены судебно-химические экспертизы. Осужденный полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком на четыре года.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Сколько новых светофоров установят в Ижевске.
- В Ижевске на одном из участков установят ограничение скорости.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»