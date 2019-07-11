В 2019 году в Ижевске установят четыре новых светофора
В Ижевске в этом году установят четыре новых светофора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Новые светофоры появятся на пересечении улиц 9-й Подлесной и Металлистов, на ул. Первомайской у остановки «Госархив», возле Ижевского индустриального техникума им. Е. Ф. Драгунова на ул. Дзержинского, - сообщает пресс-служба.
На данный момент уже начали устанавливать светофор на перекрестке улиц 9-го Января и Дзержинского. На участке происходит устройство дополнительных переходно-скоростных полос. Благодаря этому проезжая часть расширится на три метра в оба направления.
К работам на остальных участках приступят в июле. Общая стоимость установки светофоров составляет 11,5 млн рублей. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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