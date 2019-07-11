На улице Надежды Курченко в Ижевске установят новые дорожные знаки
В Ижевске на улице Надежды Курченко установят новые дорожные знаки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
- На участке от улицы Молодежной до улицы Писателя Самсонова появится знак «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч), - написано в постановлении.
Такое решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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