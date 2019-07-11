2019-07-11T10:06:30+03:00
Общество

На улице Надежды Курченко в Ижевске установят новые дорожные знаки

Такое решение принято в целях безопасности
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске на улице Надежды Курченко установят новые дорожные знаки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

- На участке от улицы Молодежной до улицы Писателя Самсонова появится знак «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч), - написано в постановлении.

Такое решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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