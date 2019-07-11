На улице Надежды Курченко в Ижевске установят новые дорожные знаки

СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-11T10:06:30+03:00

Такое решение принято в целях безопасности

Изменить размер текста: A A

В Ижевске на улице Надежды Курченко установят новые дорожные знаки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

- На участке от улицы Молодежной до улицы Писателя Самсонова появится знак «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч), - написано в постановлении.

Такое решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Заметили, что в городе стало светлее? Оказывается, Ижевск обзавелся новыми светоточками.

- Отличные спортивные новости с утра! Юные ижевчане стали призерами Чемпионата мира по боевым искусствам.

- В Удмуртии разыскивают родственников погибших в Великой Отечественной войне бойцов. Останки 15 воинов и 3 медальона были обнаружены в Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU