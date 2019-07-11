Ижевчанка отдала мошенникам более 520 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-11T12:02:52+03:00

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В Ижевске мошенники похитили у пенсионерки более 520 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В середине мая 63-летней пенсионерке позвонила неизвестная женщина и сообщила, что ей положена компенсация за ранее купленные некачественные биологически-активные добавки, пенсионерка поверила мошеннице. Через некоторое время потерпевшей позвонила другая женщина и рассказала, что для получения компенсации ижевчанке нужно оплатить страховой взнос и услуги доставки. Потерпевшая перечислила деньги. После этого ей позвонил мужчина и представился адвокатом, он сообщил, что будет представлять ее интересы в суде и попросил оплатить услуги, - сообщает ведомство.

Под различными предлогами ижевчанка отдала мошенникам 522 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело, на данный момент сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU