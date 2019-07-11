В Ижевске 11-летняя девочка оказалась под колесами машины
В Ижевске 10 июля напротив дома №17 по проспекту Калашникова водитель сбил 11-летнюю девочку. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 58-летний водитель «Рено-Логан» сбил девочку-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает ведомство.
В результате ДТП ребенок получил травмы, его отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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