2019-07-11T12:28:36+03:00
Происшествия

В Ижевске 11-летняя девочка оказалась под колесами машины

ДТП произошло 10 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске 10 июля напротив дома №17 по проспекту Калашникова водитель сбил 11-летнюю девочку. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 58-летний водитель «Рено-Логан» сбил девочку-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает ведомство.

В результате ДТП ребенок получил травмы, его отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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