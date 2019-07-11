В Ижевске 11-летняя девочка оказалась под колесами машины

СЕГОДНЯ 11:27 2019-07-11T12:28:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске 10 июля напротив дома №17 по проспекту Калашникова водитель сбил 11-летнюю девочку. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 58-летний водитель «Рено-Логан» сбил девочку-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает ведомство.

В результате ДТП ребенок получил травмы, его отвезли в больницу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Вот это да! В скейт-парке пройдет соревнование мирового уровня.

- Стало известно, на каких участках в городе отремонтируют ливневки.

- В Ижевске на одном из участков установят ограничение скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU