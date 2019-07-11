В «Сети-парке» Ижевска пройдут Всероссийские соревнования по велосипедному спорту
В Ижевске в новом скейт-парке пройдут международные и Всероссийские соревнования по велосипедному спорту BMX-фристайл - «Кубок Калашникова» (16+).
Состязания пройдут с 12 по 14 июля. Расписание тренировок и соревнований:
Пятница, 12 июля
10:00 - 13:00 - приезд команд, регистрация участников, проверка лицензий
13:00 - 14:00 - тренировка женщины
14:00 - 17:00 - тренировка мужчины
15:30 - 16:00 - совещание менеджеров команд
Суббота, 13 июля
13:00 - 13:30 - тренировка женщины
13:30 - 14:00 - квалификация/полуфинал, женщины
14:00 - 15:00 - тренировка, мужчины
15:00 - 16:00 - квалификация/полуфинал, группа 1, мужчины
16:00 - 17:00 - квалификация/полуфинал, группа 2, мужчины
Воскресенье, 14 июля
13:30 - 14:00 - тренировка финалисток, женщины
14:00 - 14:30 - финал, женщины
14:30 - 15:30 - тренировка, мужчины
15:30 - 16:30 - финал, мужчины
16:30 - 17:00 - подведение итогов, церемония награждения
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ИСТОЧНИК KP.RU
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