В «Сети-парке» Ижевска пройдут Всероссийские соревнования по велосипедному спорту

СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-11T11:43:40+03:00

Соревнования пройдут с 12 по 14 июля

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В Ижевске в новом скейт-парке пройдут международные и Всероссийские соревнования по велосипедному спорту BMX-фристайл - «Кубок Калашникова» (16+).

Состязания пройдут с 12 по 14 июля. Расписание тренировок и соревнований:

Пятница, 12 июля

10:00 - 13:00 - приезд команд, регистрация участников, проверка лицензий

13:00 - 14:00 - тренировка женщины

14:00 - 17:00 - тренировка мужчины

15:30 - 16:00 - совещание менеджеров команд

Суббота, 13 июля

13:00 - 13:30 - тренировка женщины

13:30 - 14:00 - квалификация/полуфинал, женщины

14:00 - 15:00 - тренировка, мужчины

15:00 - 16:00 - квалификация/полуфинал, группа 1, мужчины

16:00 - 17:00 - квалификация/полуфинал, группа 2, мужчины

Воскресенье, 14 июля

13:30 - 14:00 - тренировка финалисток, женщины

14:00 - 14:30 - финал, женщины

14:30 - 15:30 - тренировка, мужчины

15:30 - 16:30 - финал, мужчины

16:30 - 17:00 - подведение итогов, церемония награждения

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ИСТОЧНИК KP.RU