2019-07-11T13:50:59+03:00
Общество

Как будет действовать в Удмуртии постановление о грязных номерах

Постановление приняли 25 июня 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИНФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Пленум Верховного суда принял постановление, которое разъясняет нижестоящим судам наказание водителей при нарушениях правил дорожного движения. За умышленное загрязнение номера грязью или снегом, наоборот, можно будет остаться без удостоверения.

В прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) временно исполняющий обязанности начальника 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников пояснил, как это постановление будет работать в республике.

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- Считаем, что эта мера действенная. Она будет применяться к тем водителям, которые намеренно пытаются скрыть номера. Такие граждане есть и после применения санкций, в последующем водители больше не нарушают. В любом случае правонарушение нужно будет доказать, но основной аспект в данном постановлении - должен быть умысел водителя, например, изменение букв на номере, - рассказал Александр Мельников.

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Прямая линия с ГИБДД.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94, написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту

ИСТОЧНИК KP.RU

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