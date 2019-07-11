Как будет действовать в Удмуртии постановление о грязных номерах
Пленум Верховного суда принял постановление, которое разъясняет нижестоящим судам наказание водителей при нарушениях правил дорожного движения. За умышленное загрязнение номера грязью или снегом, наоборот, можно будет остаться без удостоверения.
В прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) временно исполняющий обязанности начальника 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников пояснил, как это постановление будет работать в республике.
Сократится ли количество пешеходных переходов в Ижевске и будут ли установлены новые светофоры?
- Считаем, что эта мера действенная. Она будет применяться к тем водителям, которые намеренно пытаются скрыть номера. Такие граждане есть и после применения санкций, в последующем водители больше не нарушают. В любом случае правонарушение нужно будет доказать, но основной аспект в данном постановлении - должен быть умысел водителя, например, изменение букв на номере, - рассказал Александр Мельников.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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