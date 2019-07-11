Как будет действовать в Удмуртии постановление о грязных номерах

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-11T13:50:59+03:00

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Пленум Верховного суда принял постановление, которое разъясняет нижестоящим судам наказание водителей при нарушениях правил дорожного движения. За умышленное загрязнение номера грязью или снегом, наоборот, можно будет остаться без удостоверения.

В прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) временно исполняющий обязанности начальника 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников пояснил, как это постановление будет работать в республике.

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- Считаем, что эта мера действенная. Она будет применяться к тем водителям, которые намеренно пытаются скрыть номера. Такие граждане есть и после применения санкций, в последующем водители больше не нарушают. В любом случае правонарушение нужно будет доказать, но основной аспект в данном постановлении - должен быть умысел водителя, например, изменение букв на номере, - рассказал Александр Мельников.

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ИСТОЧНИК KP.RU